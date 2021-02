Sécurité routière : 45 brigades départementales créées par la gendarmerie

Le général de Division, Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la Gendarmerie

Pour mettre fin à une hécatombe qui n'a que trop duré (500 morts par an sur les routes), le Haut commandant de la gendarmerie a pris une série de mesures, notamment la création prochaine de 45 brigades routières départementales (BRD).D'après les informations du journal EnQuête, elles seront chargées des contrôles le long du corridor et des routes nationales.Déjà 11 brigades ont été mises sur pied. Elles sont établies à Dagana, Linguère, Koungheul, Mbour, Nioro, Tambacounda, Bounkiling, Goudiry, Saraya, Vélingara et Kolda.Pour la phase 2, ces brigades seront établies à Koussanar, à Saint-Louis, Ourossogui, Ngaye Mekhé, Bambey, Kaolack, Kidira, Bignona Ziguinchor, Kédougou.Les autres départements seront pourvus dans les dernières phases du projet.