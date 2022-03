Sécurité routière à Mbour: Quand le reggaeman MamJ interpellait les autorités

"La vie de l’homme dépend de sa sécurité routière aussi !". Le 08 juillet 2020, le reggaeman de Nianing avait interpellé Oumar Youm, jadis ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et ses collègues du département de Mbour sur la nécessité de prendre en compte l'état de la route qui mène de Mbour à Joal en passant par Mballing, Warang, Nianing..

Hormis son étroitesse, cette route est parsemée de grands nids de poule. Les conducteurs y roulent en slalomant. Car ils essaient d'éviter les trous.





"Je vous écris depuis Nianing pour vous interpeller sur la route de Mbour, Joal qui fait beaucoup de dégâts, d'accidents; souvent on note des morts et des blessés. Cette route est très mauvaise, ma conscience et les sirènes des sapeurs-pompiers m’ont interpellé et je me suis permis de vous informer de l'état de cette route très accidentogène", disait-il dans un de ses posts sur Facebook.





Plusieurs années sont passées et cet appel n'a pas eu l'effet escompté. Lundi passé, l'état dégradant de cette route a été remué une fois de plus après qu'elle a causé la mort de cinq êtres chers. Auparavant, un accident était survenu sur cette même route en causant deux morts.





"Vous êtes un fils du terroir de la Petite-Côte comme votre collègue qui est le secrétaire Général du Gouvernement, (Mahmouth Saleh Ndlr) : ainsi que le ministre des Mines, nous comptons sur vous pour parer à d'éventuels dégâts. J’espère que vous entendrez mon plaidoyer. Avec tout le respect que je vous dois, on espère une solution dans les brefs délais, afin de sauver des vies. Merci !", écrivait MamJ Ras soul.