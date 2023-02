Sécurité routière à Thiès : «Macky 2012» engage les concertations avec les transporteurs

En marge de la rencontre de partage et d’échange sur le thème : «Sécurité routière et enjeux économiques», organisée par la Coalition «Macky 2012», à Thiès, Fatoumata Guèye Diouf Macky, coordonnatrice de ladite structure, a lancé le slogan «Manko Outi Ndamli avec Macky Sall en 2024».