Sécurité routière : 23 mesures du gouvernement, les transporteurs préparent un sale coup

Même s’ils ont pris part au Conseil interministériel consacré à la sécurité routière, à la suite de l’accident de Kaffrine, les transporteurs ne goûtent pas l’ensemble des 23 mesures adoptées durant la rencontre. Ils émettent des réserves surtout à propos de celles limitant les capacités de leurs véhicules comme l’élimination du porte-bagages et des strapontins («versaille»).



«C’est un manque à gagner par rapport aux frais sur le trajet, dans les garages, etc. S’il n’y a plus cela, le prix du transport va augmenter bien sûr», déclare dans L’Observateur Gora Khouma, le secrétaire général des transporteurs routiers du Sénégal.



Son collègue Momar Sourang embraye : «Forcément, on va augmenter le prix du transport. On ne peut pas continuer à travailler comme par le passé. Si l’état des véhicules est à ce stade, c’est parce qu’on n’a pas de bons tarifs. C’est par là que l’État devait commencer au lieu de mettre en place des mesures qui seront difficiles à mettre en œuvre.»



Ce dernier menace : «C’est à l’État d’augmenter les prix. S’il refuse de le faire, on immobilisera les véhicules.»

Gora Khouma précise que les transporteurs avaient réclamé, «bien avant l’accident de Kaffrine», une hausse des tarifs. Mais, jure-t-il, ils la voulaient «concertée». Le gouvernement leur avait proposé une subvention de 25 milliards de francs CFA pour maintenir les tarifs en vigueur, mais ils avaient rejeté l’offre.