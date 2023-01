Sécurité routière : les sept mesures qui entrent en vigueur dès ce jeudi

Le Conseil interministériel sur la sécurité routière, tenu lundi, au lendemain de l’accident de Kaffrine, a adopté 22 mesures. Sept de ces décisions entrent en vigueur aujourd’hui.



Le Quotidien informe qu’à partir de ce jeudi, les véhicules de transport en commun interurbain n’ont plus le droit de circuler entre 23 heures et 5 heures du matin. Un arrêté sera pris en ce sens, selon le journal, qui signale que le même texte va fixer en plus les horaires de circulation pour les véhicules de transport de marchandises.



Six autres mesures prendront effet ce jeudi. Il s’agit de la limitation de la durée d’exploitation des véhicules de transport de personnes (10 ans) et ceux transportant des marchandises (15 ans). La transformation des voitures de transport de marchandises en voitures de transport de personnes est désormais interdite. Il en est ainsi de l’augmentation de la capacité des véhicules et de la pose de porte-bagages. Ceux déjà fixés devant être démantelés.



L’arrêté portant révision de l’âge minimum pour conduire une voiture de transport interurbain de personnes (25 ans désormais) et pour conduire un véhicule de transport de marchandises (23 ans) sera pris ce jeudi. Tout comme celui fixant les conditions d’octroi de l’agrément de transport et les spécifications techniques des véhicules de transport de personnes et de marchandises.