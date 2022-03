Sécurité sanitaire en milieu professionnel: Des femmes lancent le débat

La sécurité sanitaire en milieu professionnel sera au cœur d’un panel ce 08 mars au niveau de la direction du matériel et du transit administratif (DMTA). La conférence sera animée par la directrice de la région médicale de Dakar Ndèye Maguette Ndiaye. L’amicale des femmes de ladite direction a décidé de tourner le dos aux festivités et s’adonner au don de sang en plus du panel.





« Donner de son sang c’est sauver des vies. Il s’agit de sauver des vies des femmes, des enfants et autres personnes qui en ont besoin en donnant plus de 100 poches de sang. Mais aussi de contribuer à la protection de la famille au sens large ». L’avis est d' Amy Gallo Guèye Sow, économiste planificateur cheffe de la division du patrimoine au niveau de la direction du matériel et du transit administratif, présidente des femmes de l’amicale de la direction, face à la presse en prélude à la célébration de la journée mondiale des femmes. Ces femmes ont aussi des activités de collecte de dons pour des enfants des pouponnières et des femmes détenues.





« Il est constaté que les femmes représentent un pourcentage assez important de l’effectif c’est pourquoi, il est important de célébrer avec elles cette journée qui leur est dédiée. Il s’agit de vivre en paix et en harmonie au-delà du travail administratif et les femmes y participent grandement », a ajouté le directeur général de la (DMTA). Selon Amadou Tidiane Fall, « Nous avons tous besoin de sang. Chaque jour il est diffusé les complaintes de proches de malades ou de malades à la recherche de sang. Souvent des accidents mais surtout des femmes comme elles, qui accouchent. C’est d’ailleurs pour montrer qu’elles sont sensibles à la question, qu’elles ont fait appel au Centre national de transfusion sanguine. Dans la même dynamique nous appelons les populations à venir donner de leur sang ».





Focus sur la santé avec un don de sang