Sécurité sanitaire : les agents du ministère des Collectivités territoriales initiés à l’approche “One Health”

Le Secrétaire général du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Madame Mame Sané Ndiaye, a présidé, ce matin, au nom du Ministre Mamadou Talla, un atelier de mise à niveau des agents du Ministère sur l’approche “One Health”. Le concept One Health est une approche collaborative, multisectorielle, pluridisciplinaire dont le travail doit se faire sur le plan local, national, régional et mondial afin d’obtenir des résultats optimaux en matière de sécurité sanitaire tout en reconnaissant les interconnexions entre les personnes les animaux, les plantes et l’environnement, a rappelé le Secrétaire général.





Le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires (MCTADT), est membre de la plateforme de coordination, et a participé à plusieurs activités du programme multisectoriel « One Health ». Aussi, conformément à ses missions d’appui et de soutien aux collectivités territoriales, le ministère s’implique à travers ses services techniques déconcentrés à la mise en œuvre des compétences transférées dont la santé.





En effet, les collectivités territoriales sont les cadres de mise en œuvre de toutes les interventions sectorielles et sont en première ligne par la gestion de proximité des problèmes de santé. La démarche du programme « One Health » s’articule sur la dynamique de renforcement de la territorialisation des politiques publiques, en vue de donner une plus forte impulsion au développement des territoires. Selon le Secrétaire général, “c’est dans ce contexte de renforcement de la territorialisation des politiques publiques que la Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale « One Heath », en collaboration avec la Direction des Collectivités territoriales du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires organise ce matin, cette importante activité de mise à niveau sur l’approche « One Health » pour les agents dudit ministère et les élus locaux. Une activité à n’en pas douter, qui rencontre la volonté de Monsieur le Président de la République d’aider les Collectivités territoriales à exercer pleinement leurs prérogatives, notamment, dans le secteur de la santé”.





Les différentes communications faites lors de la rencontre ont permis de mieux édifier les agents du Ministère en charge des Collectivités territoriales sur le concept « one health ».