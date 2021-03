Sédhiou : 22 kg de chanvre indien saisis à Kamoya

La brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou a effectué une mission de planque samedi dernier dans le secteur de Kamoya, village situé à 40 kilomètres à l’Ouest de Sédhiou sur l’axe Marsassoum. Cette descente sur le terrain fait suite à des informations répétitives qui faisaient état de l’existence d’éventuels points de passage de trafiquants de drogue.Pour en savoir plus, les éléments de la brigade des stupéfiants se sont rendus sur le terrain. Et c’est aux environs de 22 heures, qu’un individu est tombé dans leurs filets suite à une embuscade. Pris de panique, le trafiquant a pris la clef des champs laissant derrière lui sa moto à bord de laquelle se trouvaient 2 sacs contenant respectivement 12 et 10 kg de la variété verte en sachets.L’interrogatoire a montré que le propriétaire attendait la marchandise prohibée à Djirédji, commune située à 38 kilomètres au sud de Sédhiou. Ce dernier devait, selon les enquêteurs, acheminer la drogue en Guinée Bissau. Ses complices sont activement recherchés.