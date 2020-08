Sédhiou : A trois sur une moto Jakarta, ils finissent leur course sous un camion (2 morts et 1 blessé dans le coma)

Trois jeunes à bord d'une moto Jakarta de retour d'une soirée dansante, ont fini leur course sous un camion à l'arrêt alors qu'ils tentaient de se soustraire à un contrôle au niveau d'un check-point des éléments de la gendarmerie de Sédhiou.Selon une source proche de l'enquête, le conducteur de la moto, en voulant éviter les pandores à cause de sa surcharge, a manœuvré vers l'extrême droite et, du fait de l'état défectueux de ses feux de route, il n'a pas identifié très tôt le camion à l'arrêt.Le choc était alors inévitable. Deux d'entre eux sont morts sur le coup et le troisième occupant, dans le coma, a été d'abord admis aux urgences de l'hôpital régional de Sédhiou puis transféré à Ziguinchor.Ils sont originaires de la commune de Sakar située à 27 km au nord-est du département de Sédhiou sur l'axe Sédhiou/Kolda. Le village organisateur de cette manifestation publique est pour l'instant inconnu.