Sédhiou / Accès à l’emploi des jeunes : Djirédji fait son introspection

Les jeunesses des 34 villages de la commune de Djirédji située dans le département de Sédhiou étaient en forum ce samedi. L’objectif de cette rencontre populaire initiée par le maire Mamadou Lamine Diawara, était de confronter les jeunes de la commune avec les structures compétentes dans l’optique de combler le déficit d’informations.





Il s'agit de « Partager et faire comprendre qu’au niveau de la région, il y a des opportunités qui peuvent permettre à des jeunes d’être dans des postures d’emploi et d’employabilité et de saisir ses occasions au rebond pour accompagner l’initiative du maire », a dit Daouda Bâ, représentant de Padess, une des structures participantes au forum.





Pour l’édile de Djirédji, les populations ne sont pas bien informées des mesures fortes prises par le président Macky Sall pour régler la lancinante question de l’emploi des jeunes avec comme ambition 65 mille emplois pour une enveloppe de 450 milliards en 3 ans. Pour permettre à sa jeunesse de ne pas rater ce rendez-vous sur l’emploi, il a convié tous les partenaires au développement en exercice dans la région à cette rencontre partage.





Mais si Lamine Diawara dispose d’une jeunesse qualifiée, des contraintes majeures freinent leur accès à l’emploi. A savoir le défaut d’internet qui cause beaucoup de désagréments aux jeunes qui doivent souvent s’inscrire sur les plateformes ou recevoir des convocations via le net.





Il s'ensuit l’enclavement chronique qui fait qu' on ne sort pas de Djirédji et on n’y entre pas par hasard faute de route praticable. Aussi, les populations attendent-elles avec impatience la concrétisation de la promesse de bitumage de l’axe Sédhiou Marsassoum via Djirédji.