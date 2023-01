Sédhiou / Coopération : Marsassoum citée en exemple

Grâce à la coopération internationale communale (CIC), les infrastructures de base tels que l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, aux soins de santé sont une réalité dans la commune de Marsassoum située à l'extrême. Les fruits de cette coopération ont fait l'objet d'un partage entre l'équipe municipale de Marsassoum et les élus locaux des trois autres communes du Diassing (partie ouest de la région) que sont Sansamba, Djibabouya et Bémet. La cérémonie de présentation du trophée Plateform Awards remporté par le partenariat Marsassoum-Anderlecht fut une occasion privilégiée pour les autorités administratives et les partenaires au développement comme l'agence régionale de développement (ARD) de saluer le dynamisme économique de Marsassoum.

Ce modèle de vitalité économique a été présenté aux autres édiles comme exemple de développement local à fructifier dans les autres localités.