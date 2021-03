Sédhiou : Des jeunes s'attaquent à la sous-préfecture de Diendé et bloquent la circulation

Hier samedi à 23 heures, dans la commune de Diendé (département de Sédhiou), la gendarmerie, sur ordre du préfet, a arrêté une soirée dansante organisée par les jeunes sous prétexte qu'ils n'ont pas déposé une autorisation 72 heures avant.L'adjoint au maire explique que les jeunes ont bel et bien voulu déposer la demande d'autorisation 72 heures mais c'est l'autorité administrative qui était absente de la commune.Cerile Ndecky de souligner que tout cela pouvait être évité si l'autorité avait fait preuve de compréhension à l'égard des jeunes qui ont passé plus d'un an sans distraction.Très en colère contre l'autorité administrative, ils se sont attaqués aux locaux de la sous-préfecture et ont barré la circulation sur l'axe Sédhiou-Kolda.Informés, les autorités administratives et politiques de Sédhiou se sont rendues sur les lieux pour calmer les jeunes qui tenaient à poursuivre leur soirée. Ils ont fait face aux forces de sécurité qui ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes.Nous y reviendrons.