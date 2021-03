Sédhiou : Incinération de près de 7 tonnes de drogue et de produits impropres à la consommation (Illustration)

La brigade régionale des stupéfiants, le service régional de l'hygiène publique et le service régional du commerce de Sédhiou ont procédé ce samedi matin à l'incinération de 6.650 tonnes de drogue et de produits impropres à la consommation.Ils s'agit principalement de chanvre indien, de produits pharmaceutiques et cosmétiques, de boissons.La valeur approximative de ces différents produits incinérés est de 5.511.955 francs CFA, informe Mouhamadou Moustapha Ndiaye, du service régional du commerce.