Sédhiou : L'AJRS a marché pour la libération de Pape Alé Niang

" Non au musellement de la presse, non à la répression, non à la dictature, non aux lois liberticides ". Ces différents slogans ont rythmé la marche de l'association des journalistes de Sédhiou (AJRS) ce vendredi après-midi.

Du rond-point Julescounda (centre ville) à la gouvernance (sortie de la ville), la presse locale, la société civile, chantaient, les poings fermés, " Non à l'oppression, Libérez Pape Alé ! ".

Près de 1000 mètres sur le macadam pour dénoncer ce que le président de l'AJRS appelle le recul de la démocratie par la confiscation des libertés d'opinion, du droit à l'information et à l'investigation.

A l'arrivée, les défenseurs de la liberté d'expression ont remis au chef de l'exécutif régional la déclaration signée par la coordination des associations de presse (CAP).