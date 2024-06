Sedhiou - L'ANSTS veut introduire la culture scientifique dès le bas-âge

''Si des élèves de la classe du cours élémentaire 2e année (CE2) parviennent déjà, à exprimer par le dessin, leur compréhension de la science, c'est qu'ils ont des dispositions de pouvoir l'étudier. Si des élèves de la classe de 4e parviennent à rédiger des poèmes de la facture que nous avons appréciée, c'est parce que ces apprenants ont des dispositions et des talents pour une bonne connaissance de la science''. Telle est la conviction de Papa Gorgui Ndiaye, l'inspecteur d'académie de Sedhiou, exprimée à l'occasion de la cérémonie de remise de prix du concours de dessin et de poème sur l'éloge de la science organisée par l'académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ( ANSTS) en collaboration avec l'inspection académique de Sedhiou.



Une conviction qu'épouse le président de la commission chargée des relations avec les partenaires, Guelaye Sall qui plaide pour l'introduction des sciences et techniques dès le bas âge. Ainsi, dit-il, le Sénégal de demain sera celui des scientifiques.

Ce qui, aux yeux de Ramatoulaye Bodian, présidente du gouvernement scolaire du lycée de Marsassoum constitue une opportunité à saisir au bond. Elle explique que cette journée revêt une importance capitale en ce qu'elle permet de faire la promotion des sciences, d'ouvrir de nouvelles opportunités et de booster le développement économique du Sénégal de demain.