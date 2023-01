Sédhiou - L'histoire pathétique d'un élève-Greffier victime d'un AVC sous le regard impuissant de ses parents

Mohamed Lamine Fadera, est fils unique de sa mère. Son père, Sadio Fadera, est un gendarme à la retraite. Après son doctorat en aménagement du territoire, il a réussi avec brio au concours de l'école nationale d'administration (ENA) sous section Greffe en 2021-2022.

Il ne terminera pas cette année scolaire de formation car, cinq mois après le démarrage des cours, Mohamed Lamine Fadera fait un accident vasculaire cérébral (AVC) le 28 octobre 2021 au sein de l'hôpital Fanny où il s'était rendu après un malaise.





Sur les lieux, il perd l'usage de la parole. des mouvements de son corps. Le côté droit de son corps est paralysé. Malgré ce handicap, cet enfant de Montage Rouge, un des quartiers de la commune de Sédhiou, poursuit sa formation dans l'espoir d'être un digne soutien de famille à côté de son père. Mais, le 23 novembre 2022, il rechute sous le regard impuissant de son père qui avait déjà vidé ses économies à hauteur d'un million cinq cents pour des analyses, soins et ordonnances.

N'ayant plus les moyens de continuer à l'interner à l'hôpital, ses parents ont tout simplement décidé de le garder à la maison. Aujourd'hui, l'élève-greffier, à défaut de pouvoir s'exprimer, n'a que ses larmes pour exprimer tout son malheur dû à cette maladie qui met fin à une belle carrière. Déjà en 2008, Mohamed Lamine Fadera était reçu par le président de la République Macky Sall en qualité de meilleur élève de la région de Kolda. Si le père retrace ce parcours élogieux de son enfant, il verse de chaudes et d'abondantes larmes de chagrin. Couché à même le sol, il ne peut ni parler ni se lever. Il mange difficilement et ne dort presque pas. Sa mère, qui pensait ensevelir ses vieux souvenirs de mère épuisée, devra encore prier et certainement pour longtemps et sans jamais se lasser pour le rétablissement de son unique fils à travers la main généreuse de l'État ou des bonnes volontés.