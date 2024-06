Sedhiou : La cité religieuse de Maranda manque de l'essentiel

Le village religieux de Marandan, situé dans la commune d'Oudoucar et riverain de l'axe Sedhiou - Kolda, est dans un dénuement total. Il fait partie de cette zone du Pakao sans électricité depuis la nuit des temps. La localité est privée de toutes les commodités liées à l'électricité. Les femmes, si elles ne font pas des kilomètres pour moudre le mil, sont obligées d'user la paume de leurs mains à piler à longueur de journée. Tous les jours, elles sont obligées de faire le marché, faute de pouvoir conserver leurs condiments. Les jeunes, à vélo, vont à Dianah Malary pour recharger les batteries des portables. L'obscurité aidant, les voleurs de bétail profitent de la pénombre pour commettre des razzias ou cambrioler les maisons et les boutiques.







Marandan souffre également d'un manque notoire d'infrastructures. Ni école ni dispensaire pour un village si peuplé. Ce n'est rien d'autre qu'un oubli de la part des autorités ou un manque de considération, a déclaré I'imam Cheikh Cissé, à l'occasion du Gamou annuel du village célébré le 20 juin de chaque année.





Selon le petit-fils de Fodé Ibrahima Al Fayda, l'initiateur de ce rendez-vous religieux vieux déjà de 370 ans, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1960 n'ont jusque-là pas concrétisé les vœux des populations. Celles-ci veulent voir leur localité disposer d'un poste de santé pour éviter les risques d'accouchement à domicile, la mortalité maternelle et infantile, la mobilité des malades, les évacuations à risque.





Le guide religieux, qui recevait des milliers de talibés et fidèles venus de toute la Casamance naturelle et de la sous-région, notamment de la Gambie, a formulé des prières pour une stabilité durable dans le pays, pour la réussite des nouvelles autorités et pour un hivernage pluvieux. Des prières qui se sont déroulées au lieu mythique où le défunt Fodé Ibrahima Al Fayda avait l'habitude de se retirer pour se consacrer à Dieu.