Sédhiou : La commune de Dianah Malary dévastée par une tornade, 18 familles sinistrées

Une tornade fait des dégâts à Dianah Malary

La commune de Dianah Malary, située dans le département de Sédhiou, est dans l’émoi. 18 familles dont celle de l’Imam ont passé la nuit à la belle étoile et sous les eaux pluviales. En effet, une violente tornade a secoué la ville détruisant tout sur son passage. Des toitures de maisons envolées mettant armoires, valises et lits à la merci des eaux, des murs effondrés, des arbres fendus et ébranchés ornent tristement les rues et les devantures des maisons.





Le maire, interpellé sous les coups de vents n’avait que ses yeux pour pleurer avec ses administrés. Très tôt ce matin, il a saisi la gendarmerie pour effectuer une visite auprès des sinistrés et évaluer les dégâts matériels.