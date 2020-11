Sédhiou : Le centre d’accueil de l'Église Saint-Jean cambriolé

Le centre d’accueil catholique de l'Église Saint l’Evangéliste de Sédhiou a été éventré la nuit du mercredi au jeudi par des individus non encore identifiés. Les malfaiteurs ont intelligemment ouvert la porte d’entrée du couloir qui donne directement sur le bar/restaurant en enlevant le crochet supérieur et en tirant vers l’extérieur pour faire sauter la vachette.L’écran plat de télévision de 32 pouces d’une valeur de 250.000 francs, le décodeur Canal et d’innombrables bouteilles de bière la Gazelle, des canettes de marque Flag, Royal Dutch ou Maëster ont été emportés. Une plainte a été déposée contre X.