Sédhiou : Le cimetière de Julescounda infesté d'abeilles et de serpents

Les enterrements sont souvent perturbés par des attaques d'abeilles et de serpents au cimetière du quartier de Julescounda, situé à la périphérie sud-est de la commune de Sédhiou. L’environnement arboré et herbacé en fait le gîte privilégié des abeilles et des reptiles.







Avant que le pire ne se produise, la jeunesse du mouvement Promouvoir l’émergence à Sédhiou (Promes) a pris les devants ce dimanche. Armés de coupe-coupe, de râteaux, de pelles et d'autres outils de nettoiement, des hommes et des femmes ont déblayé tout l'environnement pour repousser les reptiles et les abeilles.