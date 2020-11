Sédhiou : Le cri de cœur des communes du Pakao dépourvues d'infrastructures sanitaires

Situés dans le département de Sédhiou, Sakar, Oudoucar, Dianah Malary, Dianah Bah et Samécanta sont les cinq communes riveraines de l’axe Sédhiou/Kolda, écœurées de voir leurs femmes accoucher sur les voies d’évacuation. Cheikh Ahmeth Tidiane Diouf qui a porté leur parole explique que le poste de santé de Dianah Malary, zone tampon entre les 5 communes ne dispose même pas de sage-femme. Aussi, demande-t-il au ministre de la Santé, l’érection d’un centre de santé à Dianiah Malary pour soulager les populations de cette partie du Pakao.





Un cri de cœur loin de tomber dans l'oreille d'un sourd d’autant plus qu’Abdoulaye Diouf Sarr, qui était à Sédhiou pour présider un comité régional de développement (Crd) consacré aux préparatifs de l’ouverture de l’hôpital régional de niveau 2 de Sédhiou a accédé à leur doléance. Le ministre de Santé leur a promis dans les meilleurs délais une sage-femme et l’amélioration des infrastructures d’accueil et une ambulance médicalisée en attendant la construction d’un centre de santé.





« Le président Macky Sall veut faire du Sénégal une référence dans le domaine de la santé, c’est pourquoi il a engagé simultanément la construction et l’équipement de quatre hôpitaux dont celui de Sédhiou », a dit Abdoulaye Diouf Sarr. Il ajoute que cette infrastructure et tant d’autres, réalisées depuis 2012, participent au relèvement du plateau technique et à l’équité territoriale.