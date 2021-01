Sédhiou- Les 4 communes du Diassing veulent booster l’économie locale

Les moyens de l’Etat n’étant pas suffisants pour faire face aux divers besoins des collectivités territoriales, les 4 communes du Diassing, localité géographique située à l’Ouest de Sédhiou, ont scellé une entente intercommunale. Il s’agit des communes de Djibabouya, de Sansamba, de Benêt-Bidjini et de Marsassoum), L’objectif est de booster l’économie locale et réduire la précarité sociale qui prévaut dans cette partie du département de Sédhiou.Ainsi, aucune initiative ou stratégie n’est laissée en rade pour faire bouillonner les activités économiques surtout commerciales. Pour ce faire, il a été retenu l’idée d’organiser un marché hebdomadaire rotatif. Pendant quatre jours (lundi, mercredi, samedi et dimanche), les acteurs du commerce, les agriculteurs, les producteurs, les hommes et femmes d’affaires sont attendus tour à tour dans les quatre communes pour des échanges commerciaux, a informé Ousmane Cisse, 1er adjoint au maire de Marsassoum.Pour accompagner l’initiative, le groupe de recherches et de réalisations pour le développement rural (Grdr), dans son programme de gouvernance concertée des écosystèmes du littoral, a octroyé 4 moulins à pâte d’arachide, et 120 cantines soient 30 par communes pour faire éclore l’entreprenariat local.