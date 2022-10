Sédhiou : Les leçons du Joola foulées au pied

Surcharge dans un bus à Sédhiou

Il y a moins d'un mois, le Sénégal commémorait le 20 ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola. L'occasion avait été saisie pour feuilleter le bréviaire des bonnes conduites au niveau des transports.





Seulement, des inconscients continuent de mettre la vie d'honnêtes citoyens en danger notamment sur les routes où, pour le seul mois de septembre, 53 personnes ont péri dans des accidents de la circulation.





Hier matin, dès les premières heures, un car ayant quitté Sédhiou en partance pour le carrefour Diaroume, dans le département de Bounkiling, avait à son bord, en dehors des 22 places assises, 12 personnes sur le marche-pied et le porte-bagages supérieur. Une surcharge à l'essieu susceptible d'éclater les pneus et de projeter le véhicule dans le décors si herbacé qu'on ne voit pas à plus d'un mètre à gauche et à droite.





Certainement, c'est lorsque le chauffeur a dépassé les gendarmes en poste avancé au rond-point de Diendé que les apprentis ont commencé à bourrer le véhicule sachant qu'il n'y aura plus de montage avant le carrefour Diaroumé.