Sédhiou : Mansour Faye annonce des routes adaptées à la forte pluviométrie

C'est aux environs de minuit que le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a visité les chantiers de la 2 ème phase de la boucle du Boudhié . 82 kilomètres de route devant relier Sédhiou à Marsassoum via Bambaly et Djiredji. Pour Mansour Faye, c'est une enveloppe de 25 milliards qui a été dégagée pour en faire une route qui répond aux normes de haute technologie du fait de la forte pluviométrie.





A cette route, vont s'ajouter d'autres ouvrages connexes telles que des pistes rurales devant désenclaver les villages des communes riveraines de cet axe à en croire le ministre qui accède ainsi aux doléances des populations venues l'accueillir le long de son long trajet.