Sédhiou : plus d’une centaine de personnes envoyées à l’hôpital après avoir dégusté du…

Les hôpitaux de Samine et de Goudomp, dans la région de Sédhiou, étaient débordés ce mercredi 3 juillet. Plus d’une centaine d’habitants du village de Kolne, situé dans les environs, y ont été admis pour une intoxication alimentaire sévère aussitôt après qu’ils ont consommé du lakh (bouillie de mil associée à du yaourt) lors de funérailles organisées dans la localité.



Les victimes souffraient de diarrhées et de vomissements. «Pour l’heure, on ne peut pas dire avec exactitude ce qui a provoqué cette intoxication alimentaire», indique une source de L’Observateur, saluant le «professionnalisme des médecins» qui, bien que débordés, souligne-t-elle, ont assuré une bonne prise en charge des victimes. «Beaucoup d’entre elles ont d’ailleurs été finalement libérées après traitement», complète le témoin du journal.



L’Obs renseigne que la gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître la cause de l’incident.