Sédhiou : Saisie de 51 kg de chanvre indien dans le secteur de Kamoya

Grâce à un dispositif discret de surveillance et des informations répétitives faisant état d’un point de passage des trafiquants de drogue en provenance du Fogny, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Sédhiou ont mis la main, jeudi dernier, sur 51 kilogrammes de chanvre indien. Une saisie opérée après deux heures de planque, dans le secteur de Kamoya, localité villageoise située à 40 kilomètres à l’ouest de Sédhiou.C’est aux environs de 21 heures précisément, que deux individus à bord d’une moto cylindrée roulant à vive allure ont été sommés de s’arrêter au vu de la cargaison douteuse qu’ils transportaient. Arrivés à hauteur du dispositif de surveillance, le conducteur a forcé le passage pour s’échapper. Mais c’était sans compter avec la tactique et la détermination des policiers parce qu’il a été déséquilibré et poursuivi aussitôt. C’est ainsi qu’il a dérapé et est tombé à cinquante mètres. Acculés, ils se sont enfuis dans la brousse profitant de la pénombre et de la densité de la forêt.Sur les lieux, ils ont abandonné une moto et deux sacs bien emballés contenant respectivement 26 et 25 blocs d’un kilogramme chacun soient 51 kilogrammes de chanvre indien de la variété verte. Ils ont également laissé sur place des indices permettant leur possible identification dans les prochains jours. Une enquête est ouverte. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Sédhiou est avisé.Pour rappel, la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou a incinéré le weekend dernier 1.5 tonne de chanvre indien d’une valeur de 49.5 millions de nos francs.