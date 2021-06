Sédhiou : Une bande de voleurs de bétail démantelée à Sansamba

A. Diallo et deux de ses complices, cerveau d'une bande de voleurs de bétail dans la zone de Sansamba, située à 30 kilomètres à l’Ouest de Sédhiou Commune, ont été interpellés, arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront déférés dès que l’enquête sera bouclée. Le 3ème complice a pris la clef des champs mais il est activement recherché par les éléments de la brigade territoriale de Sédhiou.





Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi quand un éleveur du village voisin de Talto a remarqué la disparition de 12 bœufs de son troupeau. L’information a circulé comme une trainée de poudre dans les villages riverains de l’axe Sédhiou-Marsassoum.





Selon nos sources, c’est un jeune mécanicien de motos du village de Talto en activité à Sansamba qui, ayant reconnu les bêtes, a téléphoné au propriétaire. Les jeunes de Talto se sont alors mobilisés avec des coupe-coupe et des machettes et sont allés à Sansamba. Arrivés, ils ont encerclé la maison de l’accusé. Le propriétaire a sifflé de la même manière qu’il s’adressait à ses bœufs pour les appeler. Du fond de la maison, les bœufs lui ont répondu. Alors il ne doutait plus qu’il s’agissait de ses bœufs.