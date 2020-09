Sédhiou - Une enfant de 15 mois chute mortellement dans...

Un vent de chagrin a soufflé à Tanaff, dans l’extrême Sud-est de Sédhiou, suite à une chute mortelle d’une petite fille de 15 mois dans le cours d’eau qui relie Tanaff à Baghère, deux communes voisines. Le sous-préfet de Simbandi Brassou, résident à Tanaff, déplore la négligence des parents de la victime qui ont manqué de vigilance en laissant ces enfants dans la rue à 14 heures. La défunte était accompagnée de sa sœur aînée, renseigne Sud quotidien.





La mort par noyade de cette jeune fille de 15 mois a plongé les communes voisines de Tanaff et de Baghère dans l’émoi. Elle a échappé à la vigilance de sa grande sœur, à partir du pont, avant de faire une chute dans le cours d’eau qui relie les deux localités.





Le sous-préfet de Simbandi Brassou, Ousmane Sané, raconte que «c’est une petite fille de 15 mois qui est tombée dans le bras du fleuve qui se trouve entre Baghère et Tanaff ce vendredi 11 septembre au moment de la prière de 14 heures. Elle était avec sa grande sœur quand elle a fait une chute dans le cours d’eau».





Au sujet de la mobilisation des secours, il ajoute : «j’ai appelé les Sapeurs-pompiers de Sédhiou et mis à leur disposition un véhicule pour aller les chercher à la rive gauche, mais les populations et autres bonnes volontés se sont mobilisés et ont réussi à repêcher le corps sans vie sur près d’un kilomètre du lieu de chute».