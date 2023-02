Séismes du 6 février en Turquie : Artistes, designers et sportifs sénégalais sonnent la mobilisation en faveur des victimes

Artistes, designers et sportifs sénégalais sonnent la mobilisation en faveur des victimes

En vue de venir en aide aux victimes des séismes meurtriers qui ont frappé la Turquie le 6 février dernier, l’ambassade de la République de Turquie à Dakar organise une levée de fonds cet après-midi à 18 h 30 à la chancellerie de l’ambassade.





À cette occasion, diverses personnalités sénégalaises parmi lesquelles des artistes, des designers, des sportifs, hommes et femmes de culture se joignent à l’élan de solidarité mondiale envers la Turquie, en offrant leurs créations qui seront mises en vente aux enchères.





Il s’agit, entre autres, des artistes Kalidou Kassé, Soly Cissé, Arébénor Bassène, Daouda Ndiaye, les photographes Djibril Dramé et Ina Thiam, de l’activiste culturelle et écrivaine Aïsha Dème, des designers Alguèye, Néné Yaya, B. Touré, Kamal Raw, Fulani, So’ Fatoo, Nunu Design, Khady Racine Studio et de la galeriste Bineta Cissé de l’Espace Vema.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’ambassade de la République de Turquie à Dakar informe que les anciens internationaux de football sénégalais de la génération 2002, qui avaient croisé la Turquie en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, apporteront également leur contribution et seront de la partie. El Hadj Ousseynou Diouf va notamment mettre en vente le maillot qu’il portait lors de cette fameuse rencontre et le dédicacera.





Ce geste est un symbole de fraternité, car il fait écho à celui d'?lhan Mans?z. Le joueur turc qui, en 2002, a marqué le but qualificatif contre le Sénégal, a mis aux enchères le maillot qu’il portait ce jour-là, à 50 000 euros, au profit des victimes des séismes. La Fédération sénégalaise de football offre un maillot officiel signé par le sélectionneur national Aliou Cissé, lui-même capitaine de la talentueuse équipe sénégalaise qui avait rencontré la Turquie.





Le champion d’Afrique de football 2022, Mame Baba Thiam, qui joue actuellement en Turquie, a également offert deux maillots. Une contribution-surprise de la star mondiale de la musique Youssou Ndour est aussi attendue.