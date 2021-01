Séjour illégal et vagabondage à Saint-Louis : Un Thaïlandais condamné à trois mois ferme

Chamlog Gan est vraiment un drôle de voyageur. Arrivé au Sénégal via la Mauritanie, le Thaïlandais a été arrêté pour séjour illégal et vagabondage.C’est dans le village de Taba Darou Salam, dans le département de Dagana, que ce ressortissant thaïlandais se trouvait illégalement.Voyant cet étranger voyager sans bagages ni papiers et squatter les maisons de leur cité pour demander à manger, avant de s’engouffrer dans la brousse, un habitant du village a alerté la gendarmerie par mesure de prudence.Aussitôt alertés, les hommes en bleu ont fait un transport sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Sur place, les gendarmes ont procédé à une fouille minutieuse sur la personne de Chamlog Gan, mais aucune pièce permettant de l’identifier n’a été trouvée en sa possession.Constatant que le Thaïlandais avait été arrêté une première fois à Saint-Louis et condamné à un mois de prison, la gendarmerie l'a encore arrêté.A l’audition, Chamlog Gan avait déclaré avoir résidé en Allemagne, avant de passer par le Lac Tchad et la Mauritanie. C’est dans la capitale mauritanienne qu’il avait perdu ses papiers, avait-il ajouté face aux enquêteurs.Ce jeudi, devant la barre, le Thaïlandais qui s’exprimait en anglais a été reconnu coupable de séjour illégal et vagabondage. Il a été condamné à trois mois ferme.