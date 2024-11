Semaine de l'entrepreneuriat : Le message de Mimi Touré aux jeunes

La haute représentante du président de la République, Aminata Touré, encourage les jeunes Sénégalais, en particulier les filles, à entreprendre. Elle adressé cette invitation à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat célébrée au Sénégal et dans le monde. Voici son message :







"À l’occasion de la Semaine internationale de l’entrepreneuriat célébrée au #Sénégal et dans plus de 200 pays dans le monde, j’encourage les jeunes, en particulier les filles, à entreprendre en exploitant leurs talents et leur résilience pour contribuer à la croissance économique de notre pays. Les petites et micro-entreprises ont impulsé significativement la croissance économique et le bien-être social de nombreux pays aujourd’hui développés."