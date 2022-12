Semaine de l’Enfance : le civisme au cœur des activités

A l’occasion la 16ème édition de la Semaine de l'Enfance célébrée du 15 au 21 décembre 2022, l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits a procédé au lancement de ses activités (ANPECTP).





Dans la logique de poursuivre la réflexion pour le retour aux valeurs, l’ANPECTP a choisi comme thème : « L’éducation au civisme dès la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité ». Une façon de mettre davantage l’accent sur le civisme dans le système éducatif dont la petite enfance constitue le socle.





A cet effet, Maïmouna Cissokho Khouma, la directrice générale fait savoir que « la Semaine nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits abordera une question centrale, toujours d’actualité au Sénégal et dans plusieurs pays, à savoir le manque de civisme noté, de plus en plus, dans les actes et comportements de certains, et qui n’épargne aucune couche de la population. »





Constituant un volet important dans la prise en charge des jeunes enfants, l’éducation au civisme et à la citoyenneté sera intégrée dans le module porté sur les enfants âgés de 0 à 3 ans.





A en croire Mme Khouma, la 16e édition a pour objectif principal « d’assurer à tous les enfants sénégalais de la conception à six ans issus en priorité de milieux défavorisés, l’accès à des services adéquats et intégrés ». Cela se fera en se basant sur une approche participative, inclusive, pour que chacun d’entre eux soit pris en charge en santé, nutrition, éveil psychosocial, éducation, développement, protection, insertion sociale et réalisation personnelle dans un environnement sain d’après Maïmouna Cissokho Khouma.





Lors d’une conférence de presse, l’agence renseigne que la Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits (SNPECTP) offre un cadre adéquat de réflexion sur les enjeux et les défis qui interpellent le sous-secteur de la petite enfance.