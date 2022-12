Semaine de l’enfance : "Il faut investir dans la petite-enfance pour avoir de bons citoyens demain" (Cheikh Diouf)

Les investissements dans l’éducation de la petite enfance permettront d'avoir un capital humain indispensable au bien-être individuel et à une société équitable et prospère.





Ainsi, selon le directeur des infrastructures aéroportuaires, l’accès à une éducation de qualité favorise chez les enfants le développement de leurs compétences cognitives et socio-affectives qui leur permettront de réussir à l’école et dans la vie.





Profitant de la semaine de l'enfance, qui a pour thème : "L'éducation au civisme dès la petite-enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité", Cheikh Diouf, directeur des infrastructures aéroportuaires a doté à l'école maternelle de Saly Carrefour d'un important lot de matériel.





"Il vaut mieux investir dans la petite-enfance que de devoir intervenir plus tard pour combler des lacunes et la médiocrité. De ce fait, une éducation préscolaire de qualité devrait permettre au pays d'avoir des ressources humaines de qualité. Il faut mettre davantage l’accent sur le civisme dans le système éducatif dont la petite-enfance constitue le socle. Une éducation de qualité ne peut se faire sans des matériels de qualité. L'éducation commence à la base", a soutenu Cheikh Diouf.





C'est dans ce cadre qu'il a remis une contribution composée de matériel didactique, de fournitures scolaires, de 20 tables, 80 chaises et d'un aire de jeu à l'école maternelle de Saly Carrefour.





"C'est pour permettre aux enfants de s'épanouir pédagogiquement et de s'amuser. L'éducation de la petite-enfance c'est aussi une éducation basée sur l'amusement qui n'est rien d'autre que le caractère principal que détient un enfant. Il faut les éduquer dans le jeu. Le jeu est inné à l'enfant; si on veut l'éduquer, il faut le trouver dans son jeu", estime-t-il.





Selon lui, les enfants possèdent une immense capacité d’apprentissage lors de leurs premières années, d'où la nécessité de cultiver et d'exploiter ce potentiel.