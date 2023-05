Semaine du numérique : Les attentes du chef de l’État

La cérémonie de lancement de la semaine du numérique s'est déroulée ce 16 mai au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le président de la République, Macky Sall, s'est adressé à l'audience présente avec enthousiasme, soulignant l'importance de cette première édition qui aura lieu du 16 au 20 mai.





Dans son discours, le président a exprimé sa satisfaction de voir cet événement prendre de l'ampleur, passant désormais d'une durée de deux jours (pour le forum du numérique) à une semaine entière. Ce nouveau format plus inclusif permet un partage accru des avancées et favorise les échanges sur des thèmes d'intérêt commun. Le président a également salué la caravane nationale qui a précédé la cérémonie, une initiative qui a suscité une forte participation des jeunes, véritables acteurs clés du domaine du numérique.





Poursuivant, le chef de l’Etat a évoqué les raisons du choix de la Chine en tant que pays invité d'honneur de cette édition. Selon lui, cela témoigne de la volonté du Sénégal de s'inspirer d'un modèle particulièrement réussi en matière de révolution numérique. Cette décision reflète également les excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président a saisi cette occasion pour remercier la Chine et exprimer sa gratitude envers le Président Xi Jinping pour le soutien constant apporté au Sénégal dans son processus de développement.





Le thème central de cette édition, « Le numérique facteur de développement économique et social », revêt une importance stratégique pour les pays africains fait savoir Macky Sall. Le président a souligné l'urgence de ne pas manquer la révolution numérique, sous peine de risquer une marginalisation irrémédiable. Ainsi, le Sénégal cherche à mobiliser tous les leviers nécessaires pour favoriser l'éclosion des talents et promouvoir des entrepreneurs compétents, afin d'atteindre l'objectif ambitieux d'une contribution du numérique représentant 10 % du PIB national d'ici 2025.





Le numérique, par le biais des données qu'il génère, contribue à accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie et de la société. Il rend les processus décisionnels plus efficaces, transparents, mesurables et équitables. Le gouvernement sénégalais a mis en place diverses initiatives majeures dans le cadre de cette dynamique de transformation numérique. Parmi elles figurent l'Université virtuelle du Sénégal, le projet « un étudiant, un ordinateur », l'accompagnement des jeunes dans les technologies de l'information et de la communication, l'installation de salles multimédia dans les écoles et les daara, les incubateurs, l'acquisition d'un supercalculateur national, le développement du parc des technologies numériques, la modernisation des infrastructures et la facilitation de l'accès à Internet.





Le Chef de l’Etat a également souligné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris lors de l'édition 2020 du Forum du numérique. Parmi ces réalisations figurent la promulgation de la loi de promotion des startups (Startup Act), la transformation de l'agence de l'informatique de l'État en une société nationale dénommée "Sénégal Numérique SA" pour optimiser l'infrastructure numérique de l'État, la création de la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information ainsi que de l'École nationale de la cybersécurité pour renforcer la confiance numérique, l'établissement de quatre datacenters Tiers-III publics et privés pour l'hébergement des données nationales, le lancement du câble sous-marin de l'État afin d'améliorer l'accès à Internet et réduire les coûts, l'extension de la couverture réseau en fibre et mobile sur 90% du territoire, l'introduction de la 5G au Sénégal, l'inauguration du Parc des Technologies Numériques (PTN) à Diamniadio, les investissements dans le secteur numérique, ainsi que la promotion et le soutien des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans le domaine des TIC pour assurer l'inclusion numérique.





Le président a saisi cette occasion pour saluer l'action du ministre de la Communication et de l'Économie Numérique, du directeur général de Sénégal Numérique S.A. et de leurs équipes, ainsi que l'engagement de l'écosystème numérique, comprenant les start-up, les PME, les grands groupes, la société civile, les opérateurs et les partenaires au développement. Tous ces acteurs collaborent pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de la stratégie SN2025.





Nombreux défis



Cependant, malgré les avancées réalisées, de nombreux défis restent à relever. Le président a fait part de la nécessité d'intensifier les efforts en matière de gouvernance du secteur, d'accès universel à une connectivité de qualité à des coûts abordables, ainsi que de protection des données. Il a également évoqué le défi des réseaux sociaux, qui connaissent une dérive sans précédent avec la prolifération de manipulations et de fausses informations. Le président a appelé chaque Sénégalais à faire preuve de responsabilité individuelle pour une utilisation bénéfique du numérique, basée sur le respect des droits et des devoirs de chacun.







Le président a conclu son discours en insistant sur le fait que le numérique doit être perçu comme un puissant outil de renforcement des relations humaines, et non comme un instrument de propagation de “la haine, de la désinformation et de la violation” continue des droits humains. L'État s'engage à tirer le meilleur parti des avantages offerts par le numérique tout en assumant ses responsabilités face aux effets néfastes, dans le strict respect des lois et des règlements en vigueur. Cette semaine du numérique constitue une étape clé dans la transformation numérique du Sénégal et ouvre la voie à un avenir prometteur, où le numérique jouera un rôle central dans le développement économique et social du pays.