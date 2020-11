Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : L'ANPEJ et PROMISE forment les jeunes à la finance islamique

L'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, en partenariat avec le Programme de développement de la microfinance au Sénégal PROMISE ont procédé à une remise d'attestations de fin de formation à une cohorte de 25 jeunes, sur les opportunités qu'offre le secteur de la finance islamique.





La formation qui a duré trois jours, entre dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et matérialise ainsi l'un des axes de la convention qui lie ANPEJ et PROMISE. Tamsir Faye Directeur général de l'ANPEJ et Yaye Fatou Diagne, ont décidé conformément à la volonté du chef de l'état de développer des synergies pour mieux répondre aux attentes des populations cibles, en l'occurrence les jeunes.





Les lauréats de la formation vont bénéficier d'un suivi de la part des deux structures afin de mener à bien leur projet entrepreneurial.