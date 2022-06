Semaine nationale de la protection de l’enfant : Sédhiou ouvre les festivités

Semaine nationale de la protection de l’enfant, Sedhiou

La cérémonie de lancement marquant la 32e édition de la Semaine Nationale de la protection de l’Enfant s'est tenue, ce jeudi 16 juin 2022 à Sédhiou. Un événement, qui a coïncidé avec la journée de l’Enfant africain, célébrée sous le thème de « L'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, les politiques publiques de 2013 à nos jours ». Une occasion pour la Directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Dieguy Diop Fall, de faire le plaidoyer pour la lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les grossesses et mariages d’enfant, les viols, et les mutilations génitales féminines.





Ainsi, elle appelle l’ensemble des forces vives à une synergie d’actions pour le plein épanouissement de l’enfant. «Notre pays s’est doté, en 2013, de la Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE). On a l’érection d’un système national de protection et l’appui et la promotion au changement social positif», a indiqué la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants qui a pris part à la cérémonie d’ouverture.