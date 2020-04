Semi-confinement / Aide alimentaire : L’Etat invité à acheter les stocks de légumes en souffrance, d’une valeur de 9 milliards Cfa

La pandémie de coronavirus affecte lourdement le sous-secteur de l'horticulture. Dans les centres de groupage et des plateformes de commercialisation, des quantités importantes de légumes d’une valeur totale de 9,3 milliards de Cfa peinent à être écoulées sur le marché à cause des restrictions occasionnées par la pandémie, informe Le Soleil.







Ces stocks dorment dans les centres de groupage et des plateformes de commercialisation. A la date du 23 avril 2020, 36 404 tonnes d'oignons d’une valeur de 8,1 milliards de FCFa, 4155 tonnes de pommes de terre d'une valeur d’un peu plus d’un milliard de FCfa, 550 tonnes de choux équivalent à 82,5 millions de FCfa et 255 tonnes de carottes d’une valeur de 38 millions de FCfa attendent acquéreurs, d'après Macoumba Diouf, directeur de l’horticulture.





Ainsi, les exploitants de la zone des Niayes et de la vallée du fleuve ont suggéré au gouvernement d’acheter ces légumes et de les mettre dans l’aide alimentaire distribuée aux populations dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES), indique le confrère.





Pour Macoumba Diouf, « Une telle mesure permettrait de procurer des revenus aux horticulteurs, de payer les crédits contractés auprès des établissements financiers et de conduire une bonne campagne agricole de contre-saison chaude pour d’autres avant et pendant l’hivernage ».