Semi-marathon de Somone : 1344 coureurs de 25 nationalités en lice sur un parcours 100% nature

1344 coureurs de 25 nationalités en lice sur un parcours 100% nature

Avec plus de 1344 coureurs, la 27ème édition du semi-marathon de Somone s'est tenue ce week-end sur un parcours 100% nature.





En bordure de la lagune et sur des pistes serpentant les baobabs, 1147 participants ont couru sur 10 km et 197 participants sur 21 km. Le chronométrage de la course se fait par puce électronique intégrée au dossard. Le parcours est entièrement balisé avec de nombreux points de ravitaillements.





Gallo Seck, ingénieur à Eiffage assure : "notre métier, c'est les défis la course à pied, c'est pareil, ça permet de repousser ses limites. Chez Eiffage, le sport fait partie intégrante de l'épanouissement des collaborateurs".





En effet, le semi-marathon de Somone est organisé chaque année avec la collaboration de Eiffage. Pour Gérard Sénac, le semi-marathon de Somone c'est une avant-première du 4e marathon que Eiffage va organiser au mois de novembre 2023. L'entraide, le maitre-mot, fait la beauté des marathoniens, selon lui.





Sur 27 éditions, l'organisateur Michel Therant affirme que le semi-marathon a beaucoup progressé par rapport aux années précédentes.