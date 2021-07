SEMINAIRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES : Le ministère de l’Urbanisme capacite ses cadres en management des ressources humaines

Le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) a initié, depuis hier, un séminaire de formation de deux jours pour renforcer les capacités de ses cadres en management des ressources humaines. Cette session de formation réunie une cinquantaine de responsables (Directeurs généraux, directeurs, coordonnateurs, chefs de services...) de ce département ministère. L’ouverture a été présidée au CICAD, dans la matinée, par monsieur Abdoulaye Saydou Sow.





Dans son propos, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a mis un accent particulier sur l’importance de ce séminaire. Il souligne qu’« il intervient dans un contexte marqué par le basculement de la gestion financière et budgétaire en mode programme. Ce qui nécessite la modernisation de l’administration publique par une professionnalisation de la gestion des ressources humaines au niveau du service public ».





« La modernisation de l’administration publique est, de nos jours, au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, dans tous les pays du monde et, singulièrement, dans ceux en développement, pour lesquels, elle constitue un défi », a ajouté le ministre qui a relevé que « son excellence Macky Sall, Président de la République, a accordé une place de choix à la politique de gestion des ressources humaines dans le Plan Sénégal Émergent, référentiel des politiques économique et sociale à l’horizon 2035, plus précisément en son axe 3 relatif à la gouvernance, aux institutions, à la paix et à la sécurité ».





Selon Abdoulaye Saydou Sow, la finalité de cet atelier est d’arriver à offrir « un meilleur service public aux usagers ». « Plus spécifiquement, il s’agira de s’approprier les outils de gestion administrative des ressources humaines (gestion des contrats, des congés, des absences, de la paie, etc) ; Partager avec les participants les outils de management des hommes pour l’atteinte des objectifs ; Sensibiliser les participants sur l’importance de l’évaluation de la performance et la nécessité de la mise en place des outils de Gestion des ressources humaines (GRH) ».





« Le renforcement des capacités des agents doit, pour toute entreprise qui se veut performante, être inscrite dans son plan de travail annuel. La gestion des ressources appartient à la science administrative et juridique qui est sujette à des évolutions et nécessite pour les praticiens que nous sommes, une capacitation en permanence », a confié le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.





Parmi les thèmes abordés au premier jour de ce séminaire, il y a le rappel des principes de base de l’administration publique (droits et obligation de l’agent) et les outils de gestion administrative des ressources humaines (gestion des contrats, des congés, des absences, de la paie, du manuel de procédure) avec les experts en GRH, Kalidou Sall et Djibril Kane. Egalement, les outils de managements des équipes de travail (management d’une équipe performante, gestion et résolution des conflits, développer son leadership) avec Dioumo Thiam (directrice de HD Conseil) et Lassana Tioté (Docteur en DRH).