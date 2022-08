Séminaire technique : LG présente ses services et son engagement pour l’essor du Sénégal

Une rencontre d’échanges entre la compagnie LG Electronics Africa Logistics, ses clients et des prospects a été organisée ce samedi 6 août. La marque sud-coréenne, spécialisée dans l’électronique, a profité de cette occasion pour présenter les derniers projets qu’ils ont développés notamment sur la climatisation centralisée et les ID Business. A l’issue de cet atelier, les organisateurs ont procédé à la présentation de quelques produits parmi lesquels figure le LG Styler qui est une sorte de placard rafraîchissant pour les vêtements.





Présent à ce séminaire, Simon Lee, manager régional de la marque LG s’est dit très satisfait de cette rencontre : « Comparé avec les années précédentes, on a eu à investir, au cours de cette année, beaucoup en termes de be to be. Et nous travaillons en synergie avec nos bureaux qui sont à Dubaï, au Nigéria, en Côte d’Ivoire et ici à Dakar. J’ai été très heureux de rencontrer l’ensemble des entreprises qui ont pu faire le déplacement pour le premier séminaire de cette année ».





Cette rencontre interactive a aussi obtenu le satisfecit des inconditionnels de la marque LG. A l’exemple d’Amadou Sall employé à INGEROP, qui travaille en collaboration avec LG sur un projet d’envergure à savoir le Dakar Diamniadio Sport City. « Nous sommes ravis de la présentation LG. Ce qui nous a permis de comprendre le produit LG et de maîtriser tout ce que LG fait. Mais aussi de témoigner de tout ce que LG fait. Ils sont en train d’abattre un bon travail ».





Outre le développement et la commercialisation de produits électroniques, la marque asiatique compte grandement s’investir dans le processus de développement entamé par le Sénégal depuis des années. Ablaye Mbow, System Air Conditioner (SAC) Sales Manager détaille la feuille de route de l’entreprise : « Actuellement, le Sénégal offre de nombreuses opportunités en termes de création d’activités et de soutien à l’emploi. LG est venu s’implanter au Sénégal avec toute la technologie, l’apport de connaissance et de soutien à la jeunesse en termes de formation et de création d’emplois. Cela donne de la valeur ajoutée et répond aux politiques gouvernementales qui demandent que les compagnies puissent employer et capaciter les locaux pour qu’ils puissent, dans l’avenir, répondre à l’activité économique ».