Sen’Eau se dote d’un Centre-Visio : Pour une meilleure performance opérationnelle

Sen’Eau s’est dotée d’un nouveau centre-visio qui représente un des projets phares de la structure. Il s’agit de moderniser et d’améliorer davantage la relation client mais aussi un objectif de performance opérationnelle. Ledit centre permet de superviser les activités sur l’ensemble du territoire sénégalais depuis la production jusque chez les clients. Cela au plan purement technique c’est à dire savoir ce qui se produit comme volume d’eau à temps réel mais aussi ce qui arrive au client à temps réel. Entre les deux, il y a la possibilité de savoir s’il y a des dysfonctionnements et de les anticiper, selon le directeur performance et développement, Diéry Ba. Celui-ci s’est exprimé en marge d’une visite guidée dans le cadre d’une matinée open à la presse. « Cela s’inscrit en droite ligne de ce qui se fait depuis des années. Il s’agit d’ouvrir les portes de la structure aux journalistes. Quand il y a des moments difficiles mais aussi à chaque fois qu’il y a du neuf à partager »





Du point de vue de la performance opérationnelle interne, la Sen’Eau vise à limiter les pertes en eau à 15% et avoir un taux de disponibilité des ouvrages de 98%, et recueillir plus de 90% de prises d’appels émanant des clients. « Nous sommes aujourd’hui en mesure d’automatisation. Il s’agit de détecter des fuites précocement dans le réseau mais aussi de pouvoir ordonnancer l’ensemble des interventions à partir du siège. C’est une intégration des outils en un seul endroit » indique-t-il







En effet, il s'agira d’anticiper sur les problèmes et d’être dans les meilleures dispositions de les prendre en charge. Les problèmes de manque d’eau sont d’origine diverse et il y a les possibilités de le voir à l’avance et de procéder à la distribution alternative.



Sur les ménages l’impact sera l’augmentation du temps de distribution de l’eau, la régulation de la pression, la réduction des fuites en ravitaillant les zones besoin en situation de déficit d’eau. Le centre n’est pas impliqué dans le système de facturation mais contribue à enregistrer les réclamations des clients.