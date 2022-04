Senecor et Ipres : Les travailleurs en désaccord avec leur direction

Senecor,Ipres, les travailleurs en colére contre la direction

Plus rien ne va plus entre les travailleurs de Senecor et de l’Ipres et leurs directions respectives.





En effet, ces derniers ont entamé une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et de vie, lit-on dans ‘’Walf Quotidien’’.





Selon l’un des syndicalistes du nom de Ndiassé Diop, ‘’nous sommes en grève, car nous rencontrons beaucoup de difficultés dont les salaires mensuels dérisoires de 30 à 40 mille francs, sans bulletin de paie, des statuts de journalier pendant 15 ans. Nous avons rencontré, le mois passé, la direction pour une hausse des salaires. On paie 350 F par heure. Si vous travaillez de 08 h à 17 h, ça donne 3 040 F. Du 1er au 30, on vous paie 30 à 40 000 F. C’est dur pour un soutien de famille. C’est pourquoi tout le monde s’est rassemblé pour crier notre ras-le-bol par rapport à cette situation’’, a-t-il déploré.





Et de poursuivre : ‘’Nous demandons à l’Etat de venir en aide aux employés de Senecor qui souffrent. L’entreprise gagne des milliards, mais les travailleurs sont exploités. Les inspecteurs du travail qui sont là au niveau de la zone sont inertes. Nous demandons au ministre du Travail et à sa collègue de la Fonction publique de venir s’enquérir de l’insécurité que vivent les travailleurs de la Zone franche dont ceux de Senecor.’’