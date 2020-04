Sénégal : décès d'une personne confinée, mais "pas lié au Covid-19"

Seneweb a appris d'une source du ministère de la Santé le décès d'une personne qui était en confinement, depuis quelques jours, dans un des lieux dédiés. Mais, précise notre interlocuteur, sa mort n'est pas lié au Coronavirus et pour cause. "La personne a été testée négative, pas plus tard qu'hier", insiste notre source.







Qui informe d'ailleurs, qu'un communiqué sera transmis à la presse, dans quelques minutes, avec "plus de détails".