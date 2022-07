Sénégal hub aérien : le projet entre dans sa troisième dimension

Avec l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis, le pays aborde la dernière phase de l’un des projets phares du PSE : la mise en place, après l’Aéroport international Blaise Diagne, d’autres infrastructures aéroportuaires.



L’aéroport international Dakhar-Bango de Saint-Louis a été inauguré jeudi dernier. Il porte désormais le nom de feu Ousmane MasseckNdiaye, ancien ministre de Wade et président du Conseil économique et social. «Un grand Sénégalais», a salué le Président MackySall, qui présidait la cérémonie.

L’infrastructure, avec sa piste de 2450 mètres de long et de 42 mètres de large, comprend des installations répondant, selon le chef de l’Etat, «aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage».Elle réconcilie Saint-Louis «avec sa vieille tradition avec l’aviation». «C’est ici qu’a atterri en 1927, le premier vol direct de l’aéropostale, depuis Toulouse, et que fut créée, en décembre 1959, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)», a rappelé le président de la République.



Au-delà du symbole, la reconstruction de l’aéroport Dakhar-Bangofait entrer le projet Sénégal hub aérien dans sa troisième dimension : la mise en place, après l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), d’autres infrastructures aéroportuaires, en l’occurrence l’infrastructure qui porte le nom de Ousmane MasseckNdiaye. Il s’agit du premier jalon du «Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal» (PRAS).



Le PRAS coûte 100 milliards de francs CFA et va se dérouler en deux phases. La première concerne Saint-Louis (inauguré) et Ourossogui/Matam (travaux en cours). La seconde, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou.Les autres éléments du programme sont l’érection d’un centre de maintenance aéronautique et l’ouverture d’une Académie internationale des métiers de l’aviation, qui a démarré ses activités avec 15 élèves-pilotes et 30 techniciens.



Air Sénégal, le pivot