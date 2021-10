Sénégal : L’Assemblée nationale sera réhabilitée par la Corée

Réhabilitation de l'Assemblee Nationale

Comme c’était le cas du siège de l’Union africaine par la Chine, l’Assemblée nationale du Sénégal sera réhabilitée par la Corée du Sud. L’information a été donnée hier à l’hémicycle par le président de l’Assemblée, Moustapha Niass, rapporte Radio Sénégal.





D’après lui, le gouvernement sénégalais et le gouvernement de la République de Corée ont signé un accord pour financer les travaux. « La durée d’exécution du projet est prévue de 2021 à 2024 », révèle Moustapha Niass, silencieux sur le montant alloué à cet effet.





Outre l’infrastructure, la deuxième institution du pays sera aussi à l’ère de la nouvelle technologie. « Il y aura l’installation d’un système de vote électronique ainsi que tout ce qui concerne les données numérisées et sauvegardées », précise-t-il.





Il est également prévu un volet renforcement des capacités des députés et du personnel administratif. « Les députés seront équipés d’ordinateurs et ceux qui le souhaiteront seront formés à l’informatique moderne et au numérique », ajoute Niass.





Par ailleurs, outre la fin des travaux qui coïncide bien à un calendrier électoral, il y a beaucoup de questions à se poser au vu de ce qui s’est passé avec le building administratif Mamadou Dia. En effet, hormis la durée, 2 fois plus que ce qui était prévu, la somme est passée de 17 milliards à 40 milliards à la fin.