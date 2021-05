Sénégal : La polémique enfle autour de l’A320 neo présidentiel

Le Sénégal prendra possession mi-juillet d’un nouvel Airbus A320neo, devant remplacer l’A319 présidentiel âgé de vingt ans. Son prix inconnu a créé la polémique dans le pays.



Le gouvernement a annoncé pour le 16 juillet 2021 la livraison du nouvel A320neo commandé en juin 2019, et devant remplacer selon un communiqué l’A319 présidentiel construit en 2001, « acquis en seconde main en novembre 2010, mis en service en mars 2011 et devenu vétuste ». Après deux décennies d’opérations, a expliqué le porte-parole Omar Gueye, l’A319 baptisé La Pointe Sarène nécessitait « de fréquentes et onéreuses visites techniques, et par conséquent de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles ». Au contraire, l’A320neo n’a que des avantages : il est « plus économe en carburant et plus performant par son rayon d’action. Ce qui réduit considérablement les charges de maintenance et d’exploitation ainsi que les dépenses liées aux escales techniques ».



Pas de prix évidemment pour le nouvel appareil destiné au chef de l’Etat Macky Sall, dont on ignore s’il s’agit d’une version ACJ. « Un avion présidentiel, c’est dans le domaine militaire. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas dévoiler présentement pour des raisons de sécurité et de sûreté », a souligné le porte-parole. Airbus ne publie plus de prix catalogue pour ses avions, mais en 2018 un A320neo était affiché à 110,6 millions de dollars. Dont une partie a déjà été payée, le solde étant attendu au moment de la livraison. L’A319 présidentiel va être vendu.



Ce qui n’empêche pas la polémique, au moment où le Sénégal souffre comme tous les autres pays des conséquences de la pandémie de Covid-19, et fait face à des difficultés économiques sans précédent (avec notamment un plafonnement de la dette et l’épuisement des droits de tirages spéciaux).