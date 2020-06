Sénégal : « 57 licences de pêche octroyées à des navires étrangers qui opèrent en toute impunité » (Gaipes)

La journée mondiale des océans célébrée hier lundi, a servi de prétexte aux acteurs de la pêche pour réclamer la lumière sur les 57 licences de pêche octroyées dans la plus grande opacité selon eux. Un sujet qui met aux prises le ministère de la Pêche et le Groupement des armateurs et industriels de pêche au Sénégal (Gaipes).







Pour marquer le coup, le Gaipes a voulu tenir un sit-in hier à l'occasion de la journée mondiale des océans pour dénoncer les « octrois illégaux » des licences de pêche à des navires étrangers. « Nous avons voulu marquer cette journée par une manifestation. On veut expliquer à nos employés les vrais enjeux de cette histoire de licences de pêche. Aujourd'hui, les employés tout comme les employeurs ne demandent qu’une chose : le retrait des licences illégales octroyées depuis 2018. Elles sont plus de 57 licences données sans aucune transparence », dénonce la vice-présidente du Gaipes, Ndèye Fatou Niang dans les colonnes de Walf quotidien.





Saer Seck, président du Gaipes embouche la même trompette et regrette que 57 licences ont été octroyées « dans le secret le plus total et de manière illégale en violation de la loi, à des navires étrangers qui opèrent en toute impunité dans les eaux sénégalaises »