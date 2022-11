Sénégal : Le crédit Orange est de retour sur Wave

Le crédit Orange est de retour sur Wave

En voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux abonnés de Wave qui souhaitent acheter du crédit chez Orange. Le service est en effet de retour. «Vous pouvez désormais recharger du crédit mobile Orange via Wave, bientôt K-Pay et d'autres à venir ». Si l’on en croit Orange qui donne l’information via ses plateformes numériques, Wave a ‘’signé le contrat proposé par Sonatel SA et permettant à nos clients de disposer de la recharge de crédit Orange via son application mobile».





En 2021, Orange avait décidé de rendre indisponible l’achat de son crédit via Wave. Saisi par Wave, l’Artp avait sommé l’opérateur de rétablir le service, mais Orange ne s’est jamais exécutée. Depuis lors, les deux parties et le régulateur n’ont pas communiqué sur cette affaire.





Par ailleurs, cette nouvelle arrive au moment où Free a lui aussi bloqué l’achat de son crédit sur Wave il y a quelques mois, emboitant le pas à Orange. Ce que Wave avait dénoncé. « Aujourd’hui, nous disposons de contrats de partenariat avec tous les opérateurs de télécommunications pour permettre à nos clients d’acheter du crédit téléphonique via l’application Wave.





Cependant, force est de constater que certains opérateurs téléphoniques usent de subterfuges pour ne pas appliquer ces contrats nous liant, et ceci pourrait s’expliquer par une volonté de mettre en avant leur propre produit mobile money au détriment de Wave » s’était désolée Gnagna Koné, Directrice des RP de Wave dans un entretien avec l’Observateur.