Sénégal : Les organisations des Droits de l'homme invitent à la fin des répressions contre l’opposition et les journalistes

Me Drissa Traoré, Secrétaire général de la FIDH

Les organisations de défense des Droits de l’homme expriment leur vive préoccupation face à l’intensification de la répression contre des membres de l’opposition politique et contre des journalistes.





"Il est de la responsabilité des autorités sénégalaises d’assurer que les forces de sécurité, dans leur mission de maintien de l’ordre, agissent en toute circonstance en vue de préserver la vie humaine et la sécurité, tant des manifestants que de la population civile. L’usage disproportionné de la force est condamnable et ne constitue en aucun cas une solution", a soutenu Me Drissa Traoré, Secrétaire général de la FIDH.