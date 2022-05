[Vidéo] Sénégal : réactions après la nomination de Pap Ndiaye

Pap Ndiaye était inconnu au Sénégal jusqu'à sa nomination au poste de ministre de l'éducation et de la jeunesse dans le nouveau gouvernement français. Depuis son entrée dans l'exécutif, ses origines sénégalaises lui ont donné une certaine notoriété auprès d'une couche de la population dakaroise.



Si sa nomination apparaîtrait selon certains comme le reflet des relations entre le Sénégal et la France, d'autres par contre n'y voient en revanche aucun fait à célébrer.



"La France et le Sénégal sont liés par l'histoire, il ne faut donc pas s'étonner de voir Pape Ndiaye nommé ministre en France. D'ailleurs, ce n'est rien par rapport à tous les privilèges que la France a en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pour moi, cette nomination n'est pas un fait extraordinaire" explique un habitant.



Né d'un père ingénieur sénégalais et d'une professeure française, la nomination de Pap Ndiaye, historien spécialiste des minorités et directeur du Musée de l'immigration de Paris, a déjà fait réagir les partis d'extrême droite française, qui dénonce une "indigénisation" du gouvernement.